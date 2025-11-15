Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

La Asociación Fragas do Eume se concentrará el día 19 ante el Parlamento gallego

Continúan exigiendo "precios justos" en la compra de propiedades por parte de la Xunta

Redacción
15/11/2025 19:46
Protesta donos Fragas do Eume en Cabanas
Una d elas protestas de la Asociación de propietarios Fragas do Eume en Cabanas
Daniel Alexandre

“El silencio prolongado de la Xunta de Galicia y, muy concretamente de la Consellería de Medio Ambiente” es la razón esgrimida por la Asociación Parque Natural Fragas do Eume para anunciar una nueva concentración, en este caso el día 19 de noviembre, delante del Parlamento de Galicia, a las 9.30 horas. 

La presidenta de la entidad, Ángeles Pita, explica que “ la Xunta está muy equivocada si cree que comprando por precios misérrimos fincas de personas que bien por necesidad o por falta de apego a sus propiedades las están malvendiendo están cumpliendo con los propietarios que sufrimos desde 1996 un parón en la explotación de nuestros recursos agroforestales y ganaderos”.

Protesta donos Fragas do Eume en Cabanas

“Non ao PRUX sen consenso”: nueva protesta de los dueños de terrenos en las Fragas do Eume

Más información

Apunta, de este modo, que el organismo autonómico asegura que el precio que pagan es el ajustado al mercado “ignoran que los expertos son los peritos e ingenieros agrónomos y saben que en el resto de Galicia han subido los precios del suelo rural, según publicaciones en la prensa”.

Por eso, desde la entidad animan a acercarse a Santiago de Compostela a dejar una vez más de manifiesto su malestar y agradecen el apoyo “de visitantes y ciudadanos en nuestra constante lucha por la defensa de nuestros derechos”.

Te puede interesar

El, encuentro de agroecología contó con la participación de A Fusquenlla

A Fusquenlla comparte su experiencia en el encuentro anual de municipios agroecológicos
Redacción
Las ferrolanas, durante el duelo de Copa ante el Castro

Triste broma para el Valdetires Ferrol en Segovia
Miriam Tembrás
El ideal gallego

Fin a los problemas de abastecimiento de agua en Ares
Redacción
Un policía nacional en imagen de archivo

Cae una red de estafadores que timó a un ferrolano con la técnica del 'SIM Swapping'
Redacción