La Asociación Fragas do Eume se concentrará el día 19 ante el Parlamento gallego

Una d elas protestas de la Asociación de propietarios Fragas do Eume en Cabanas Daniel Alexandre

“El silencio prolongado de la Xunta de Galicia y, muy concretamente de la Consellería de Medio Ambiente” es la razón esgrimida por la Asociación Parque Natural Fragas do Eume para anunciar una nueva concentración, en este caso el día 19 de noviembre, delante del Parlamento de Galicia, a las 9.30 horas.

La presidenta de la entidad, Ángeles Pita, explica que “ la Xunta está muy equivocada si cree que comprando por precios misérrimos fincas de personas que bien por necesidad o por falta de apego a sus propiedades las están malvendiendo están cumpliendo con los propietarios que sufrimos desde 1996 un parón en la explotación de nuestros recursos agroforestales y ganaderos”.

“Non ao PRUX sen consenso”: nueva protesta de los dueños de terrenos en las Fragas do Eume Más información

Apunta, de este modo, que el organismo autonómico asegura que el precio que pagan es el ajustado al mercado “ignoran que los expertos son los peritos e ingenieros agrónomos y saben que en el resto de Galicia han subido los precios del suelo rural, según publicaciones en la prensa”.

Por eso, desde la entidad animan a acercarse a Santiago de Compostela a dejar una vez más de manifiesto su malestar y agradecen el apoyo “de visitantes y ciudadanos en nuestra constante lucha por la defensa de nuestros derechos”.