Pontedeume
Reparación del empedrado en varios puntos de Pontedeume
Los trabajos suponen la recolocación de canterías hundidas y la sustitución de aquellas rotas
El Consistorio de Pontedeume inició en los últimos días las obras de reparación del empedrado y las aceras de la plaza de España.
Los trabajos, explica el regidor, Bernardo Fernández, consisten en la recolocación de las canterías hundidas y la sustitución de aquellas que estén rotas.
La actuación se extenderá también a la avenida de Ferrol.