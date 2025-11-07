Reparación del empedrado en varios puntos de Pontedeume

Los trabajos proseguirán en otros puntos como la avenida de Ferrol Cedida

El Consistorio de Pontedeume inició en los últimos días las obras de reparación del empedrado y las aceras de la plaza de España.

Los trabajos, explica el regidor, Bernardo Fernández, consisten en la recolocación de las canterías hundidas y la sustitución de aquellas que estén rotas.

La actuación se extenderá también a la avenida de Ferrol.