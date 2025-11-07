Mi cuenta

Pontedeume

Reparación del empedrado en varios puntos de Pontedeume

Los trabajos suponen la recolocación de canterías hundidas y la sustitución de aquellas rotas

Redacción
07/11/2025 16:57
Los trabajos proseguirán en otros puntos como la avenida de Ferrol
Los trabajos proseguirán en otros puntos como la avenida de Ferrol
El Consistorio de Pontedeume inició en los últimos días las obras de reparación del empedrado y las aceras de la plaza de España.

Los trabajos, explica el regidor, Bernardo Fernández, consisten en la recolocación de las canterías hundidas y la sustitución de aquellas que estén rotas.

La actuación se extenderá también a la avenida de Ferrol.

