El reloj histórico de Pontedeume: en el punto de mira de la Valedora do Pobo por el ruido nocturno

Concello de Pontedeume Torre del reloj Daniel Alexandre

El sonido de la campana del reloj del Concello de Pontedeume, que marca la vida de la villa desde el siglo XVII, se ha convertido en el centro de una polémica. La Valedora do Pobo ha emitido una recomendación formal instando al gobierno local a verificar sus niveles de ruido nocturno, tras la queja de un particular que alega que interfiere en su descanso.

El alcalde, Bernardo Fernández, defiende el valor patrimonial del mecanismo y lamenta que la protesta de una sola persona, que además “non figura no padrón”, incide, ponga en jaque una tradición centenaria.

Niveles de ruido

El expediente de la Valedora se inició a raíz del escrito de una persona que denunciaba el “ruido nocturno del reloj del ayuntamiento, que suena cada 15 minutos”. El afectado alegaba que el “sonido constante y repetitivo durante la noche interfiere con nuestro derecho al descanso”.

Tras casi un año de trámites y varios requerimientos, desde el alto comisionado del Parlamento gallego se emitió una resolución el pasado 17 de julio, en la que se recomienda al Consistorio que “ verifique o ruído das campás do reloxo do Concello en horario nocturno, e de ser o caso que os superen, dentro da súa capacidade organizativa e orzamentaria, ordene as correccións que resulten precisas para axustalos aos niveis de calidade acústica esixibles, acudindo, no seu caso, a vías de cooperación e adoptando as medidas que procedan”

“Berce” de la relojería

A preguntas de este Diario, el regidor incidió en el hecho de que se trata de “unha queixa presentada por unha persoa de forma individual, no en representación de vecinos”. El regidor eumés subraya el profundo valor histórico del reloj, remarcando que la campana “leva soando desde o século XVII”. Pese a que la maquinaria medieval original del reloj fue sustituida hace décadas, el mecanismo actual “non permite que se apague durante as noites”, expone Fernández.

El Concello ya había consultado una posible modificación del sistema de funcionamiento al relojero encargado de su mantenimiento, que advirtió de las dificultades. “Habería que facer unha modificación de toda esa maquinaria, corrompendo o que non deixa de ser unha obra de arte”, señaló el alcalde. El coste sería elevado y, según el experto, habría dificultades técnicas y “sen garantías” de éxito.

Torre del reloj Daniel Alexandre

En el informe trasladado por el Consistorio a la Valedora se destaca que Pontedeume fue “un dos berces da reloxería galega e nacional” y que la torre y las campanas en donde se encuentra instalado “tamén é un patrimonio de valor, ao estar feita enteiramente de forxa no século XVII, o que lle confire unha singular beleza e importancia histórica”.

“Por suposto respetamos as resolucións da Valedora do Pobo pero, neste caso, non a compartimos en absoluto, porque o Concello no pode adoptar decisións destas características en base a unha resolución sen facer prevalecer o interese público, pola reclamación dunha única persoa”, aseveró el alcalde eumés.