El comité de Leche Celta se opone a la intención de negociar un convenio de grupo

Exterior de la planta de Leche Celta en Pontedeume Cedida

El comité de Leche Celta en Pontedeume rechaza la intención de la dirección del grupo –en que también están Iberleche y Lactogal– de negociar un único convenio para todos los trabajadores. La presidenta de la parte social, María Xosé Vizoso (CIG), considera que este anuncio es una “manobra” de la compañía “para sacarse de diante un comité que sempre se caracterizou pola súa combatividade”.

En estos días se están celebrando asambleas en la factoría eumesa –en la que trabajan alrededor de 200 personas– para concretar la posición y decidir qué pasos dar a partir de ahora.

“Pretenden facer un convenio a nivel de grupo, é dicir, para as plantas de Pontedeume, onde temos o noso propio convenio; de Santander e de Ávila, e tamén para o departamento comercial de Barcelona”, explicó Vizoso, que criticó a los delegados del otro sindicato que forma el comité –UGT, con tres delegados, la mitad que la CIG– por “estar espallando informacións sesgadas e incertas que o único que buscan é confundir e dividir a unha plantilla que sempre se mantivo unida”.

“Imos chegar ata o final para que este convenio quede aquí, en Pontedeume”, dijo, pues, de lo contrario, perderían la mayoría –con la “unificación” tendrían solo el 30% de la representación en un eventual comité grupal– y, al mismo tiempo, la capacidad negociadora de los últimos años. “Na última negociación”, recuerda Vizoso, “estivemos un mes parados e Ávila e Santander estiveron envasando o noso leite”, denunció.

“Nunca tivemos o seu apoio e o que temos claro é que imos loitar polo noso”, advirtió. Por su parte, el secretario comarcal de la Fgamt de la CIG, Fran Cartelle, apuntó que el convenio de grupo “non procede” porque ya existe un acuerdo estatutario en vigor “e a lei di que non se pode negociar un convenio colectivo nun ámbito no que xa hai un en vigor. Ademais, o resto dos centros teñen acordos de empresa non estatutarios”, explicó el sindicalista.