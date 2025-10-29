Un viaje a la historia oculta de Pontedeume: el cementerio desvela este viernes sus secretos

Camposanto eumés Emilio Cortizas

¿Qué historias guardan los muros del cementerio de Pontedeume? Para desvelar algunos de sus misterios y para conocer al mismo tiempo un poco más de la historia del municipio, el Ayuntamiento organiza este viernes 31 de octubre (17.00 horas) una visita guiada al camposanto, que contará con un formato especial.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Turismo, busca poner en valor datos poco populares o incluso desconocidos para los vecinos y vecinas de la villa y ha tenido una muy buena acogida, quedando solamente dos plazas libres –los interesados pueden probar suerte en el 981 430 270–.

Los asistentes a este recorrido serán guiados por una figura sacada del pasado: Cesáreo Fonte, un personaje que será interpretado por Fran, guía turístico, que encarnará a un antiguo sepulturero de 1890. “Se explicarán también muchos de los cambios que se produjeron a raíz de la Guerra Civil, que se pondrán en contexto en cada una de las tumbas”, explica la concejala Ángela Piñeiro.

La ruta, tal y como explican desde la oficina de Turismo, se basa en textos documentados por el historiador Juan Coira y Sindo Vilariño, miembro fundador de la revista Cátedra.

Hechos y leyendas

Sin desvelar demasiado, el recorrido transitará entre los diferentes panteones familiares para explicar diversos acontecimientos y mitos relacionados con el camposanto. Así, se abordará la historia del panteón de los Eumeses Ilustres, de los primeros en construirse en el recinto y perteneciente a la familia Maldonado.

También la leyenda de la “Francesiña” y la anécdota que se encuentra detrás de un busto femenino, o la tragedia de Luis Montoya, el jefe de un carromato de gitanos que falleció trágicamente al disparársele el arma mientras daba caza a un ave. Otra parada singular será la del “misterio de Adriano”, una urna en el suelo en la que solamente reza ese nombre, sin fechas ni datos.

El Consistorio mira ahora al cielo ante las previsiones de lluvia. En el caso de confirmarse, se aplazará esta iniciativa y se retomará en los próximos días –además de organizarse nuevas salidas en un futuro, dada la buena acogida–.