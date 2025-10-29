El PSOE llevará las reivindicaciones de las Anpas de Pontedeume a la Cámara gallega

Un instante del encuentro Cedida

Miembros del grupo parlamentario del PSOE mantuvieron un encuentro con las Anpas de Pontedeume –en el que también tomó parte la concejala eumesa Alejandra Bellón– para escuchar sus reivindicaciones, de cara a trasladarlas a la Xunta en el Parlamento gallego. “A pesar de que levan anos e anos traballando por unha educación pública inclusiva e de calidade, reivindicando todas aquelas melloras que son necesarias para os nenos e nenas do CEIP Andrade e do CEIP Couceiro Freijomil, a Consellería de Educación e o señor Rueda fixeron oídos sordos”, lamentó el diputado Aitor Bouza, que anunció que presentará una batería de iniciativas para exigir que se repongan los docentes necesarios en ambos centros.

En el caso del primer colegio, los socialistas exigirán profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) “que non está a día de hoxe a tempo completo”, así como personal de apoyo para Infantil.

Por lo que respecta al Couceiro Freijomil, la formación incide en que, dado el aumento del número de matrículas, “inclusive durante o propio curso escolar”, solicitarán que se cubra la tutoría de Infantil, “algo moi importante”.

“Todo isto será, en conxunto coas propias comunidades educativas, o que levaremos ao Parlamento. Esixiremos á Xunta de Rueda que cumpra cos centros e con todos os nenos e nenas que teñen necesidades educativas”, aseveró Bouza.