Pontedeume impulsa un programa contra la soledad no deseada de los mayores

Presentación de la iniciativa Concello

El área de Servizos Sociais del Concello de Pontedeume presentó recientemente un programa cuyo objetivo es luchar contra la soledad no deseada de los mayores del municipio, dando respuesta al mismo tiempo a sus necesidades.

Desde el ejecutivo eumés explican que el primer nivel de intervención está dirigido al mantenimiento de estas personas en sus domicilios “o maior tempo posible”, mediante la Axuda no Fogar, la teleasistencia, la iniciativa Xantar na Casa o el Centro Municipal de Maiores. El gobierno local incide en que las actuaciones se llevarán a cabo tanto a nivel individual como grupal, dirigidas por personal profesional. Estas contarán con el apoyo económico de la Diputación de A Coruña.

Aquellos que deseen conocer más información acerca del programa pueden ponerse en contacto con el departamento municipal de Servizos Sociais en el número de teléfono 981 433 288.

ActivaVerde

En otro orden de cosas, la Casa da Cultura acogerá este lunes 27 por la tarde (17.00) la jornada de presentación del proyecto ActivaVerde.

La propuesta se dirige a personas desempleadas afectadas por los cierres de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes, con el objetivo de que se recualifiquen e impulsen su futuro laboral.