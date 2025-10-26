La jornada gastrocultural por Palestina recaudó más de 15.500 euros en Pontedeume

Un momento de la jornada gastro-cultural solidaria del pasado mes de septiembre Daniel Alexandre

Satisfacción porque todo el esfuerzo y el trabajo para recaudar fondos por la causa palestina dieron sus frutos. Eso es lo que siente el colectivo Pontedeume por Gaza –del que forman parte multitud de vecinos y vecinas, así como entidades del municipio– después de haber recaudado 15.540 euros en la jornada gastrocultural que se celebró a finales de septiembre en las inmediaciones de la plaza de abastos de la localidad. Cabe señalar que la cita solidaria incluyó recitales de poesía, música, talleres para los más pequeños y un apartado gastronómico que fusionaba ambas culturas.

Ahora, 11.640 euros irán destinados a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa), mientras que los 3.900 euros restantes se destinarán a la organización internacional Childre’s Welfare.

Esta iniciativa sigue en marcha, ya que la venta de camisetas en aquella jornada, por ejemplo, alcanzó tal éxito que llegaron a agotarse las existencias y muchas personas realizaron el encargo de varios ejemplares.

La propuesta solidaria que impulsó Pontedeume por Gaza contó con la colaboración del Colectivo Terra, la Unión de Comerciantes Autónomos (UCOA), la Asociación Gallega de Sumilleres (Agasu) y el Ayuntamiento de Pontedeume.