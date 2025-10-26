La Diputación reconoce la labor de la ganadera Rosa Carrodeguas

Foto de familia de las galardonadas en Pontedeume Diputación

La ganadera de Ortigueira Rosa Carrodeguas fue una de las personas reconocidas en el acto central del Día Internacional das Mulleres Rurais organizado por la Diputación y Fademur en el concello de Pontedeume.

La vecina ortigueiresa fue una de las cuatro mujeres que a título individual o colectivo recibieron la gratitud de la institución provincial. La periodista de la Cadena SER Lara Salgado: el proyecto Entrelampo, de Santiago de Compostela; y Filomena Fraga, poeta y campesina de Agrón, en Ames, acompañaron a Carrodeguas en el palmarés de esta edición que, como las anteriores, trata de poner en valor “o papel decisivo das mulleres no desenvolvemento económico, social e cultural do medio rural e para recoñecer o labor de que, día a día, mantén vivo o territorio”. “As mulleres”, resumió el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, “que sementaron, que criaron, que coidaron, que ensinaron, que transmitiron saberes, que puxeron en pé familias, aldeas e comunidades enteiras”.

González Formoso aseguró que Galicia “ten no rural unha fonte inmensa de oportunidades”, pero reiteró la necesidad de impulsar políticas “que revirtan a situación de abandono histórico do territorio, que preveñan os incendios e que o doten de máis e mellores servizos públicos, infraestruturas e oportunidades de emprego que permitan establecer no rural proxectos de vida”.

Tras recordar la inversión de la institución que preside en programas como el Plan Único, Formoso aseguró que “falar de igualdade é falar de desenvolvemento” y destacó la importancia de “acompañar ás mulleres rurais non só con palabras, senón con políticas reais que melloren a súa calidade de vida”.

Por su parte, la secretaria general de Fademur –entidad que cumplirá veinte años el próximo 2026–, Rosa Arcos, dijo que “hoxe estamos aquí para falar de mulleres, de organización, do rural, de asociacionismo, de igualdade, de memoria e de avance, e as iniciais destas palabras forman un precioso nome de muller, Moraima”.

Por último, el alcalde del municipio anfitrión, Bernardo Fernández, quiso agradecer su presencia a las más de 400 mujeres que se dieron cita en la localidad para “reivindicar e celebrar” la contribución decisiva de la mujer rural.