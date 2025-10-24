Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

Pontedeume comienza la construcción del nuevo aparcamiento de Ombre

La intervención cuenta con un presupuesto que ronda los 100.000 euros y se prolongará durante dos meses

Redacción
24/10/2025 21:13
Operarios en los primeros trabajos de construcción del estacionamiento
Operarios en los primeros trabajos de construcción del estacionamiento
Concello

El ejecutivo de Pontedeume inició los trabajos de construcción de un nuevo aparcamiento junto a la iglesia de la parroquia de Ombre, una actuación que cuenta con una inversión que se aproxima a los 100.000 euros y que se prolongará en el tiempo por dos meses. En concreto, tal y como explican desde el Concello que dirige Bernardo Fernández, la intervención supondrá el acondicionamiento de una parcela que la administración local adquirió previamente.

En ella se crearán plazas de estacionamiento, “moi necesarias dada a escaseza para aparcar na zona”, puntualiza el regidor, que añade que las obras “van dar continuidade á liña que puxemos en marcha dende o goberno municipal dende a nosa chegada á Alcaldía, creando espazos de aparcamento nas inmediacións das igrexas e camposantos, ademais das do centro urbano, co obxectivo de seguir mellorando Pontedeume”.

Pontedeume construirá un nuevo aparcamiento en la parroquia de Ombre

Más información

Bernardo Fernández anunció, asimismo, que el Consistorio trabaja ya en la obtención de los terrenos necesarios para expandir estas actuaciones a las dos parroquias que quedan, las de Centroña y Nogueirosa. “No caso de Boebre, estes días estamos a contratar xa os traballos, tendo case rematada a licitación”.

Te puede interesar

PROGRAMA VISITAS ESCOLARES

La Sociedade Galega de Historia Natural y Valdoviño promueven visitas escolares a la laguna
Redacción
Imagen de ar

Ferrol es la ciudad con mayor diferencia entre sexos en salario por hora
X. Fandiño
Marquesina del municipio de Cabanas

Cabanas inicia un plan de encuentros con los vecinos que comenzó en Santa Cruz
Redacción
Imagen de archivo de un contador

Moeche aprueba 26 subvenciones destinadas para el pago de la factura eléctrica
Redacción