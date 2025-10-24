Pontedeume comienza la construcción del nuevo aparcamiento de Ombre

Operarios en los primeros trabajos de construcción del estacionamiento Concello

El ejecutivo de Pontedeume inició los trabajos de construcción de un nuevo aparcamiento junto a la iglesia de la parroquia de Ombre, una actuación que cuenta con una inversión que se aproxima a los 100.000 euros y que se prolongará en el tiempo por dos meses. En concreto, tal y como explican desde el Concello que dirige Bernardo Fernández, la intervención supondrá el acondicionamiento de una parcela que la administración local adquirió previamente.

En ella se crearán plazas de estacionamiento, “moi necesarias dada a escaseza para aparcar na zona”, puntualiza el regidor, que añade que las obras “van dar continuidade á liña que puxemos en marcha dende o goberno municipal dende a nosa chegada á Alcaldía, creando espazos de aparcamento nas inmediacións das igrexas e camposantos, ademais das do centro urbano, co obxectivo de seguir mellorando Pontedeume”.

Bernardo Fernández anunció, asimismo, que el Consistorio trabaja ya en la obtención de los terrenos necesarios para expandir estas actuaciones a las dos parroquias que quedan, las de Centroña y Nogueirosa. “No caso de Boebre, estes días estamos a contratar xa os traballos, tendo case rematada a licitación”.