La regeneración de los bancos marisqueros en Pontedeume avanza con apoyo provincial

La Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen de Pontedeume impulsa un proyecto vital para la regeneración de sus bancos marisqueros, que cuenta con una aportación de 24.000 euros de la Diputación. La iniciativa busca revertir los graves daños causados por las lluvias torrenciales de noviembre de 2023, que provocaron una mortandad masiva en las poblaciones de moluscos bivalvos.

La diputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, visitó las instalaciones del pósito junto a su patrón mayor, Santiago Salgado, para conocer de cerca la situación. En el encuentro, Capelán se interesó por el impacto que estas medidas de recuperación tendrán sobre el empleo local y la viabilidad futura del sector en la zona. La responsable puso en valor “o labor esencial das confrarías na xestión sostible dos recursos mariños e no mantemento dun sector produtivo, que é clave para a economía das nosas vilas costeiras”.

Entre las acciones que se llevarán a cabo con la ayuda de la Diputación está el seguimiento técnico y biológico de los bancos, incluyendo muestreos periódicos para controlar el estado de las poblaciones de almeja y berberecho. También el refuerzo de las labores de vigilancia para combatir el furtivismo y garantizar que no se extraiga producto por debajo de las tallas comerciales permitidas. El proyecto sufraga, además, la asistencia técnica de un biólogo, la gestión administrativa y contable de la entidad y el mantenimiento del personal supervisor. Esta actuación beneficiará de forma directa, recuerda el organismo, a unas 40 personas, y se espera que contribuya a recuperar la productividad natural y a mejorar las condiciones económicas del colectivo, integrado mayoritariamente por mujeres.

De forma paralela, la cofradía eumesa trabaja en la diversificación de la producción mediante la introducción de nuevas especies, como la ostra japonesa y la ostra rizada. Además, mantiene una colaboración activa con los pósitos de Barallobre, Ferrol y Mugardos en la gestión de las zonas de libre marisqueo de la ría de Ares y Betanzos.