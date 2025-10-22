Mi cuenta

Pontedeume

Inicio de las obras de mejora en el vial de acceso a las Fragas y al monasterio de Caaveiro

Los trabajos, impulsados por la Diputación, permitirán la circulación por un carril

Redacción
22/10/2025 20:13
El vial es uno de los accesos al parque natural Fragas do Eume
Cedida

La Diputación comienza este jueves 23 de octubre los trabajos de rehabilitación del firme y mejora de la seguridad en la carretera DP-6902, situada Pontedeume. La actuación cuenta con una inversión de 132.051 euros y se prevé que finalice en tres meses. En concreto, se actuará en el tramo que abarca los primeros 1,88 kilómetros, desde su conexión con la carretera autonómica AC-144.

El organismo provincial resalta la importancia turística y patrimonial de la vía, al ser uno de los accesos principales al Parque Natural das Fragas do Eume y al Monasterio de Caaveiro. La intervención busca optimizar las condiciones de circulación y alargar la vida útil del pavimento, para lo que se llevarán a cabo reparaciones puntuales del firme y la extensión de una nueva capa de rodaje de cinco centímetros de espesor. Las obras se completarán con la renovación integral de la señalización, tanto vertical como horizontal. Con el objetivo de minimizar el impacto en los conductores, la circulación se mantendrá abierta durante los trabajos, ejecutando las tareas por márgenes alternos.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, señaló que esta mejora “forma parte do compromiso da institución provincial coa mellora continua da rede viaria, fundamental para a seguridade e a vertebración dos concellos coruñeses”.

Una vez culminadas las obras, desde el organismo remarcan que la carretera ofrecerá mejores condiciones de confort y adherencia, beneficiando tanto a los vecinos y vecinas de la zona como a los numerosos visitantes del enclave natural.

