Fallece el eumés Juan Piñeiro Permuy, profesor y exconselleiro de Educación

Juan Piñeiro Permuy recibiendo una medalla de UDC UDC

El profesor y político eumés Juan Piñeiro Permuy, conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia entre 1990 y 1996, con Manuel Fraga como presidente, falleció el pasado lunes. Natural de Boebre, Pontedeume, y nacido el 20 de octubre de 1936, contaba con 89 años de edad.

Fue catedrático de Filosofía y Letras y ejerció como inspector de educación en la Comunidad de Madrid.

Tras su periodo al frente de la Consellería de Educación continuó su trayectoria a nivel estatal, siendo nombrado presidente del Consejo Escolar del Estado, cargo que ocupó entre 1996 y el año 2000. El entierro será este miércoles, a las 13.15 horas, en el cementerio parroquial de Boebre, en Pontedeume.