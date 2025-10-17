Mejoras en la seguridad vial entre Campolongo y Perbes

El vial contará con una senda peatonal Cedida

El pleno de la Diputación aprobó por unanimidad el proyecto de mejora de la seguridad viaria en la carretera provincial DP 4802, en el tramo que une las parroquias de Campolongo y Perbes, entre Pontedeume y Miño.

La actuación cuenta con un presupuesto de 333.261,50 euros y tiene un plazo estimado de ejecución de cinco meses.

El nuevo itinerario peatonal contará con 700 metros y dará continuidad a las aceras que ya existen en el margen de este vial. La medida afectará a los puntos kilométricos 4+771 y 5+482.

El proyecto ahora aprobado contempla la construcción de una senda peatonal de dos metros de ancho por el margen derecho de la vía, con el fin de que se consiga un tránsito más seguro para los vecinos de las parroquias. Se incluyen, asimismo, mejoras en la iluminación pública mediante la instalación de luminarias LED, así como la ejecución de una red de pluviales para facilitar la recogida de aguas superficiales.

Del mismo modo, se prevé el traslado de los postes eléctricos y de telecomunicaciones que se vean afectados por el trazado de la nueva senda.

El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, explicó que con esta nueva intervención “damos cumprimento a outra vella demanda veciñal, conectando con beirarrúas Campolongo e Perbes e garantindo, deste xeito, a seguridade dos veciños e veciñas da zona”.