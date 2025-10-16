Pontedeume y Miño solicitan a la Xunta nuevas paradas para el CEIP Andrade

Instalaciones del centro escolar EC

Los municipios de Pontedeume y Miño se han alineado para solicitar a la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia dos nuevas paradas para los estudiantes del CEIP Andrade. Desde el gobierno local eumés aseguran que se trata de una cuestión de “necesidade” que se puso en conocimiento por parte de las propias familias. Así, la demanda es que la ruta O Fondal-A Reguria implemente dos nuevos puntos de recogida, en la zona de la urbanización Costa Miño.

En este sentido, Bernardo Fernández incidió en que estas viviendas están construidas en una zona limítrofe, “e unha grande parte dos seus nenos e nenas están matriculados neste colexio”. Esta situación ha sido el detonante para la solicitud, por lo que “reclamamos que se teña en conta”, puesto que “facilitaría o transporte do alumnado e solucionaría en grande parte a problemática que estamos a sufrir coa concentración de vehículos particulares na entrada e saída do centro”, incide el regidor de Pontedeume, asegurando, asimismo, que esto provoca una “situación real de perigo”.

Por su parte, la edila de Educación de este mismo Ayuntamiento, Alejandra Bellón, aseveró, por su parte, que “esta solicitude permitirá garantir o dereito da rapazada desta zona a un transporte escolar digno”.

Ambas administraciones inciden en su petición –y han facilitado al gobierno autonómico dos posibles localizaciones para su ejecución–, con la idea de poder “cubrir as demandas das familias dos 30 estudantes matriculados no CEIP Andrade e que farían uso deste transporte”, aseguró Fernández.