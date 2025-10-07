Mi cuenta

Diario de Ferrol

Pontedeume

La Diputación financia una senda peatonal entre la parroquia eumesa de Campolongo y Perbes

Asimismo, se han sacado a licitación las obras de mejora en el firme de este mismo vial, el DP-4802

Redacción
07/10/2025 15:52
Los trabajos supondrán una inversión superior a los 333.000 euros
CEDIDA

El pleno de la Diputación llevó a su última sesión plenaria el proyecto de seguridad viaria en la carretera DP-4802, en concreto en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 4+771 e 5+482, que se materializará entre las parroquia eumesa de Campolongo y Perbes, dentro del Plan de Sendas Peonís 2025.

La actuación proyectada, que contó con el voto favorable de toda la corporación, afectará a una extensión total de 700 metros y supondrá una inversión de 333.261,50 euros con cargo a fondos provinciales. Los trabajos contarán con un plazo de actuación de cinco meses, dando, de esta forma, continuidad a las aceras ya existentes en los márgenes del citado vial.

Viandantes

Las labores contempladas incluyen la construcción de un itinerario de dos metros de ancho a lo largo del margen derecho de la vía, para, además de dar uniformidad al trazado, “garantir un tránsito máis seguro para a veciñanza”, remarcaron desde la presidencia de Valetín González Formoso.

Asimismo, también se incluyen mejoras en la iluminación pública –gracias a la instalación de luminarias LED–, la ejecución de una red de pluviales para la recogida de aguas superficiales y el traslado tanto de postes eléctricos como de telecomunicaciones afectados por el nuevo trazado.

Carreteras

Cabe recordar que esta misma carretera también va a ser intervenida con el objetivo de reforzar el firme existente, en concreto en los tramos comprendidos entre el punto kilométrico 0+650 al 1+900, así como desde el 4+600 al 5+550 . En este caso, la Diputación invertirá una partida que asciende a los 288.232 euros, y la licitación continúa abierta a la presentación de ofertas hasta el próximo día 3 de noviembre a medianoche.

Los pliegos, que están disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público, detallan, asimismo, que el plazo de ejecución para esta intervención se sitúa en los 3 meses, y no se contempla ninguna posibilidad de prórroga.

Desde el organismo provincial destacaron que “estas intervencións responden ao compromiso da institución coa mellora da seguridade viaria, a accesibilidade peonil e a mobilidade sostible nos concellos da provincia”.

