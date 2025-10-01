Pontedeume y Xunta suman esfuerzos para humanizar la avenida de Ferrol

Un instante de la firma - Xunta

La conselleria de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, firmó con el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, y el secretario xeral técnico del departamento autonómico, Yago Borrajo, el convenio para la concesión de un préstamo de 600.476,36 euros (procedentes del Fondo de Cooperación) para llevar a cabo la humanización de la avenida de Ferrol.

Con dicha aportación, el Concello podrá sacar adelante "una obra altamente demandada por nuestros vecinos y vecinas, que es muy necesaria", apuntó a preguntas de este Diario el regidor.

En concreto, la intervención permitirá actuar en un tramo de dicho vial, en el que se renovarán los pavimentos en su sección transversal y se añadirán otros nuevos que permitirán la creación de espacios ajardinados y el crecimiento del verde en zonas de estacionamiento, explican desde la Consellería.

"Esta proyecto va en la senda de las obras ya iniciadas y terminadas con el programa que pusimos en marcha para humanizar diferentes calles, como en la plaza Vázquez Penedo, Río Eume, Firrete, el margen izquierdo de la avenida de A Coruña y Camiño Estreito", aseveró Fernández, remarcando que con esta inversión "se eliminarán barreras arquitectónicas y se redistribuirán mejor las plazas de aparcamiento en la zona".

Los trabajos permitirán también "la construcción de un mirador, que irá en un tramo de la avenida con unas vistas muy bonitas sobre el estuario del Eume y el puente de piedra", añadió el alcalde, incidiendo en que también se renovarán algunos servicios".

Desde el Concello califican la obra de "completa y compleja" por todo lo que conlleva. "Mejorará considerablemente esa zona del pueblo como ya lo hicieron actuaciones similares", apuntó el alcalde, anunciando que en la actualidad el ejecutivo se encuentra redactando el proyecto para una intervención similar en la avenida Doutor Villanueva, así como en el margen derecho de la avenida de A Coruña. "Esperamos que en ambos casos podamos conseguir los recursos necesarios para poder llevarlas a cabo. La idea es ir renovando poco a poco todas las zonas del municipio".