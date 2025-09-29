Los eumeses subieron por última vez en el año a Breamo para festejar San Miguel

Romería de San Miguel de Breamo - I Daniel Alexandre

Pese a que el sol no acompañó del todo, la temperatura fue agradable este lunes para aquellos eumeses que decidieron “culminar el verano” como manda la tradición en la villa: subiendo a Breamo por segunda vez en el año –la primera tiene lugar cada 8 de mayo y marca también “el inicio” de la época estival en la localidad– para la romería de San Miguel.

Así, desde última hora de la mañana el entorno de la ermita se fue llenando de ambiente, en una jornada marcada en rojo –pese a ser laborable– en el calendario de los vecinos y vecinas de Pontedeume.

Romería de San Miguel de Breamo - I Daniel Alexandre

La misa comenzó en torno a la una de la tarde y dio paso a la procesión que bordea el templo, una costumbre que muchos cumplen a rajatabla –tres, siete o nueve vueltas, en función del romero al que se pregunte– con el objetivo de “botar as meigas fóra”. Un cuarteto tradicional y el artista Xilo pusieron la nota musical a una celebración que organiza cada año la Comisión de Festas das Peras.

Como en cada ocasión, culminando el día se llevó a cabo el sorteo de productos y experiencias cedidos para la ocasión por el comercio y la hostelería, al que se pudo optar mediante la adquisición de rifas. Los que se acercaron hasta Breamo tuvieron también la oportunidad de adquirir pañuelos, tazas o chubasqueros conmemorativos.

El San Miguel de Breamo les sirvió, además, a muchas familias para disfrutar de una comida campestre, con grupos de personas dispersos por toda el área recreativa. Ahora, los eumeses y eumesas cuentan ya los días para entonar de nuevo, a ritmo de Manolo Escobar, el “Solo te pido /solo te pido/ que me dejes tres días al año: / San Miguel de Breamo y el río”.