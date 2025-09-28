Pontedeume se despide este lunes de la época estival con la última subida a Breamo de este año

Un momento de la anterior citaJorge Meis

Al igual que el pasado 8 de mayo, momento en el que los eumeses ponían en valor su tradición subiendo al monte Breamo, este lunes repetirán hazaña. Dos días que marcan el inicio y el fin de la temporada estival en la localidad, enmarcada por las romerías de San Miguel, que poco saben de condiciones climatológicas, edades o, en este caso, días laborales, cayendo en lunes.

Una vez pasada la resaca que dejaron las celebraciones de As Peras, la comisión de fiestas se prepara para liderar la cita de hoy, una propuesta que contará con actuación musical a cargo del solita Xilo, y en la que habrá, a partir de la una de la tarde, misa y procesión. Asimismo, durante esta jornada se podrá tomar parte en un sorteo de regalos donados por el comercio eumés —al que se entrará con una previa compra de rifas—, entre los que se encuentran estuches de vino, una mini sesión de fotografía, una cesta de quesos o una paleta reserva Duroc.

La entidad anunciaba la cita a través de sus redes sociales, donde, además, agradeció al artista Víctor Garabana el diseño de la cartelería y daba a conocer que aún están disponibles las prendas diseñadas especialmente para la ocasión, entre las que se encuentran pañuelos y tazas, pero también camisetas y chubasqueros que aseguren que, en el caso de que el pronóstico no sea favorable para la caminata, nada frene a los vecinos y vecinas de Pontedeume a que, un año más, pongan fin al verano bien entrado el otoño.