Concurrida jornada gastrocultural en Pontedeume con una premisa clara: “Palestina merece ser libre”

El mercado de Pontedeume se llenó de solidaridad con Palestina| Daniel Alexandre

El mercado de abastos eumés fue este domingo un hervidero de actividad cultural y vida social. El motivo no fue otro que la celebración de una jornada gastrocultural solidaria con Palestina, una iniciativa impulsada por Pontedeume por Gaza que contó con la colaboración del Colectivo Terra, el Concello, la Unión de Comerciantes Autónomos (UCOA) y la Asociación Gallega de Sumilleres (Agasu). El objetivo principal del evento era recaudar fondos que se destinarán ahora, íntegramente, a la Agencia de las Naciones Unidas para Personas Refugiadas de Palestina (Unrwa) y, a falta de un cómputo total, la organización sostiene que se han superado con creces las expectativas.

El programa de actividades diseñado por los organizadores fue amplio y diverso, pensado para el público de todas las edades, lo que permitió reunir a más de un millar de personas a lo largo de todo el día en torno a esta causa solidaria. La jornada dio comienzo con un recital poético en el que tomaron parte Karlotti y Eva Veiga, dando paso a que la música cobrase protagonismo con las actuaciones en directo de los grupos Runalú, Debosses, TLV y Óscar Quant, así como Manolo Bacalhau. La oferta cultural se completó con la aportación de la creadora visual Eugenia Sanmartín, cuyo dúo con Karlotti levantó los aplausos de los allí presentes.

Momento crucial

Al pequeño escenario instalado en la parte trasera de la plaza se subió también, para contar su experiencia, el presidente de la Asociación Galaico-Árabe Jenin, Sami Ashour. Se trata de una entidad con más de 30 años de trayectoria, fundada por la primera generación de palestinos que llegaron a Galicia a finales de la década de los 60, después de la ocupación de Gaza y Cisjordania.

A preguntas de este Diario, el gazatí aseveró visiblemente emocionado que actos como el organizado en la jornada de este domingo “nos dan vida”. En este sentido, Ashour aseguró que “en medio del horror que estamos viviendo, ver a tanta gente animándonos o simplemente viniendo a compartir momentos, a degustar algo de la comida palestina o a comprar un pañuelo como símbolo de la resistencia, nos llena de orgullo y nos da mucha energía para continuar con la causa que estamos defendiendo”, aseveró el presidente de Jenin.

El palestino expuso que en la actualidad se vive un momento “crucial”. Lo hace en relación a que “nunca antes habíamos estado en una situación tan crítica como la de estos momentos, en la que Israel intenta acabar con el trabajo que comenzó hace 77 años: aniquilar al pueblo palestino, echarlo de sus tierras. Le da igual si estamos muertos o en el exilio. Solo nos dan esas dos opciones: morir o marchar”, lamenta el gazatí, recordando que “tenemos sentimientos, seres queridos... Solamente queremos tener una vida digna y que dejen de matar a miles y miles de personas y que no pase nada. Sentimos que el mundo mayoritariamente nos abandona, con excusas que suelen estar vacías y que carecen de sentido. No hay discusión: la ocupación israelí es ilegal y, por primera vez en la historia contemporánea, se trata al ocupante como un héroe y al ocupado como un terrorista si resiste. Por la ley internacional, el ocupado tiene derecho a resistir. Y es lo que está haciendo el pueblo palestino, resistir por vivir allí”, remarcó Ashour.

Unión por la comida

Entre las propuestas diseñadas para este evento solidario destacó, sin duda, la del apartado gastronómico. Y es que los presentes pudieron tomar parte en un taller de maridaje impulsado por Agasu, en el que se combinaron recetas típicas de la cocina árabe con vinos gallegos. Además, se ofreció un menú solidario compuesto por shawarma de pollo con salsa tahini y yogur, además de durum de falafel casero.

La implicación del tejido comercial eumés fue también palpable, con la participación de más de 30 establecimientos locales que donaron productos para posteriormente ser sorteados entre los asistentes.

“La gente está respondiendo muy bien. No paramos de vender chapas, pulseras, camisetas”, comentaba uno de los organizadores a primera hora de la tarde. Y es que, además de pañuelos palestinos o camisetas de diversa índole –como la diseñada específicamente para la ocasión por el artista eumés Pepe Barro–, los interesados pudieron colaborar con la causa adquiriendo bolsas de tela o láminas.

En un ambiente familiar, el compromiso con la causa palestina reservó también un espacio para los más pequeños de la casa, que pudieron tomar parte en dos propuestas diferentes. La primera de ellas, por la mañana, consistió en un taller de elaboración de cometas dirigido por Amir Ismail, mientras que la segunda se llevó a cabo por la tarde y corrió a cargo de Helga Méndez. En ella, los menores aprendieron y disfutaron de la danza Dabke, un baile folclórico popular en Líbano, Jordania, Palestina, Siria e Irak y que combina los movimientos en círculo y en línea.

Gran manifestación

El próximo domingo 5 de octubre se celebrará una gran manifestación que partirá de la Alameda de Santiago de Compostela a las 12.00 horas –la Coordenadora Galega de Solidariedade con Palestina fletará un servicio de autobús que partirá de Ferrol a las 10.00, con paradas en Caranza, Fene y Vilar do Colo–.

Sami Ashour hizo un llamamiento a la participación de la ciudadanía. “Pido que todo el mundo asista, unidos, independientemente de nuestras ideologías. Debemos juntarnos y gritar para parar el genocidio. Aceptamos cualquier bandera y deseamos que la palestina ondee por todas las calles y por todas las plazas. Con esta protesta queremos decir: Palestina merece ser libre”, remarcó el gazatí, agradeciendo nuevamente el apoyo recibido ayer por el pueblo eumés y de la comarca.