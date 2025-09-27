Jornada gastrocultural solidaria con Palestina, este domingo, en Pontedeume

Bandera palestina en el torreón de los Andrade, en PontedeumeI Cedida

El mercado municipal de Pontedeume será escenario este domingo de una jornada gastrocultural solidaria organizada con un doble propósito: recaudar fondos de apoyo al pueblo palestino y, al mimo tiempo, concienciar a la ciudadanía acerca del genocidio mediante la cultura, la gastronomía y la música.

La actividad parte de la iniciativa vecinal Pontedeume por Gaza y cuenta, además, con la colaboración del Colectivo Terra, el Concello, la Unión de Comerciantes Autónomos Eumeses (UCOA) y la Asociación Gallega de Sumilleres (Agasu).

Las propuestas comenzarán al mediodía con un recital poético en el que tomarán parte Karlotti y Eva Veiga, que ejercerán de maestros de ceremonia en una cita pensada para reunir a personas de diferentes edades en torno a la solidaridad y la cultura.

A partir de las 12.30 horas la música cobrará protagonismo con la participación de artistas y formaciones locales, que ofrecerán actuaciones en directo. Así, el grupo Runalú aportará su fusión folk, mientras que Debosses rendirá tributo a Bruce Springsteen. También actuarán TLV y Óscar Quant con propuestas de pop contemporáneo, y se sumarán el músico Manolo Bacalhau, la creadora visual Eugenia Sanmartín y el poeta Karlotti, ampliando así la oferta cultural de la cita.

Maridaje

Uno de los momentos más destacados de este domingo será el taller de maridaje impulsado por Agasu. Tendrá lugar a partir de las 13.00 horas y en él se combinarán recetas tradicionales de la cocina árabe con vinos gallegos.

Además, se ofrecerá un menú solidario diseñado especialmente para la ocasión, compuesto por shawarma de pollo con salsa tahini y yogur, junto a durum de falafel casero.

Cabe destacar, además, que más de 30 establecimientos de la localidad han donado productos para un sorteo en el que podrán participar todas las personas asistentes. También habrá camisetas conmemorativas disponibles, diseñadas por el creador eumés Pepe Barro, galardonado con el Premio da Cultura Galega 2024 en la categoría de artes visuales. Su precio será de 15 euros.

Los más pequeños de la casa serán también protagonistas de esta jornada solidaria. Y es que podrán tomar parte en el taller gratuito (sin inscripción previa) de creación de cometas impartido por Amir Ismail (12.30 horas) o en el de danza Dabke a cargo de Helga Méndez, que se desarrollará a partir de las cuatro de la tarde.

Toda la recaudación obtenida este domingo se destinará, íntegramente, a la Agencia de las Naciones Unidas para Personas Refugiadas de Palestina (Unrwa). Con esta acción, los eumeses buscan canalizar la ayuda hacia la población palestina, sometida desde hace décadas a graves violaciones de los derechos humanos.