Entregados los premios de la iniciativa “Merca no teu Comercio” que se llevó a cabo en Miño y Pontedeume

Un instante de la entrega de premios en la Alameda

La Alameda de Pontedeume acogió en la mañana de este viernes 26 de septiembre la entrega de los premios correspondientes a la campaña “Merca no teu Comercio”, que se llevó a cabo entre el 1 y el 15 de septiembre en las localidades de Miño y Pontedeume.

En total se registraron 2.828 tickets de compra, en una iniciativa que busca dinamizar el sector en los municipios más pequeños. Se sortearon un total de 1.000 euros, repartidos en tarjetas prepago de 50 euros.