Diario de Ferrol

Pontedeume

Entregados los premios de la iniciativa “Merca no teu Comercio” que se llevó a cabo en Miño y Pontedeume

La campaña se desarrolló entre el 1 y el 15 de septiembre, con 2.828 tickets registrados

Redacción
26/09/2025 20:58
Un instante de la estrega de premios en la Alameda eumesa
Un instante de la estrega de premios en la Alameda eumesaI Cedida

La Alameda de Pontedeume acogió en la mañana de este viernes 26 de septiembre la entrega de los premios correspondientes a la campaña “Merca no teu Comercio”, que se llevó a cabo entre el 1 y el 15 de septiembre en las localidades de Miño y Pontedeume.

En total se registraron 2.828 tickets de compra, en una iniciativa que busca dinamizar el sector en los municipios más pequeños. Se sortearon un total de 1.000 euros, repartidos en tarjetas prepago de 50 euros.

