El centenario metrosidero de Pontedeume preocupa de nuevo a los vecinos por su estado

Estado actual del metrosidero eumésI Daniel Alexandre

Los vecinos y vecinas de Pontedeume han vuelto a mostrar en los últimos días su preocupación por el estado en el que se encuentra el metrosidero ubicado en los jardines de Lombardero, conocido también como Árbol de la Bruja. “Ya detectamos hace mucho tiempo que se estaba empezando a secar y llevamos muchos meses tratándolo”, explica el alcalde, Bernardo Fernández, que apunta que, si se divide la copa del árbol en tres partes, “hay una de ellas que se conserva bien, que es la que está hacia la zona del torreón. Esa sigue teniendo brotes verdes y tuvo flor este verano”, añade el regidor.

En el caso de las otras dos, el dirigente sostiene que “están bastante mal. Ya tuvimos que cortar una rama que estaba totalmente seca, pero el árbol está supervisado por especialistas. Es un ser vivo y ahora está pasando por un momento complicado, pero el hecho de que un tercio siga manteniéndose nos da esperanza, por lo menos, para pensar que no se seque por completo de manera inminente”, comenta Fernández.

Desde el Concello apuntan la longevidad del ejemplar –de entre 100 y 150 años, catalogado como “senlleiro” en el inventario de la Xunta– y su “complicada” ubicación, al encontrarse en el talud de los jardines.“Ya lo hizo muy bien. Aguantó muchísimos años ahí. Su situación no se debe a una plaga o a un problema concreto, sino que es la conjunción de muchos factores, sobre todo, vinculados a la edad del propio árbol”, remarca el regidor.