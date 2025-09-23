La Diputación y Pontedeume reformarán el centro social de Vizús

Un momento de la firma del convenio| CEDIDA

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde del concello de Pontedeume, Bernardo Fernández, rubricaron ayer un convenio de colaboración para acometer la reforma integral del centro social de Vizús, en Centroña. El proyecto supondrá una inversión total de 306.713,10 euros que el organismo provincial asumirá en un 80% – 245.370,48 euros–.

De esta forma, el edificio utilizado como equipamiento sociocultural desde el cierre de la antigua escuela unitaria a principios de la década de los 2000, se someterá a unas obras que se centrarán en la mejora de la accesibilidad y la reorganización de los espacios para cumplir las necesidades de los vecinos y vecinas. La planta baja contará con un salón multiusos, oficinas, cuarto de limpieza y un aseo adaptado. Asimismo, se procederá a incluir dos volúmenes de ampliación: uno en la entrada, mejorando la acogida del edificio; y otro en la posterior, para la instalación de un ascensor y una escalera.

Además de la ampliación de los espacios existentes en el piso superior, también se llevará a cabo la renovación de las instalaciones eléctricas, así como la fontanería y la ventilación. Se mejorará el aislamiento térmico y acústico, la actual cristalera y la pavimentación, todo ello para dotar al edificio de mayor confort y eficiencia energética.

Senda peatonal

Además, durante el próximo pleno de la Diputación se llevará a aprobación el proyecto de senda para unir las dos aceras de la DP-4802, que conecta Perbes con Campolongo.

Se trata de un proyecto que afectará a un tramo aproximado de 700 metros y que creará una unión entre los puntos kilométricos 4+771 y 5+482 del citado vial, de titularidad provincial. Esta actuación contará con una partida de 331.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de cinco meses.