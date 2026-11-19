El monasterio se construyó en el siglo X AEIG

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda, ubicada en la ciudad de A Coruña, acogió ayer un acto de la Diputación de A Coruña en el que se presentó el proyecto para musealizar el monasterio de Caaveiro (Monfero).

La iniciativa, promovida por el gobierno provincial, tiene como principal objetivo transformar el enclave en un espacio que permita explicar su importancia histórica, territorial, económica, y cultural, así como el papel que desempeñó el cenobio en el antiguo reino de Galicia.

El diputado de Patrimonio, Xosé Penas, señaló que es una actuación que va “moito máis alá dunha intervención nun edificio histórico e patrimonial”, puesto que permitirá dar a conocer aspectos como la identidad y la memoria colectiva. Además, recordó que la administración presidida por Valentín González Formoso lleva años trabajando en la recuperación del monasterio, para el que se propone crear un museo “de reflexión”, donde tanto los escolares como las familias y los visitantes puedan conocer mejor la historia de la comunidad autónoma.

Desde la Diputación señalan que el proyecto también se enmarca en la visión de turismo cultural y territorial que defiende la administración, basada en visitas pausadas y respetuosas con el medio ambiente.