Monfero albergó una prueba del circuito de cros escolar del programa Xogade

La delegada territorial entregó los premios de la prueba Xunta

Un total de 560 alumnos y alumnas de los colegios de Cabanas, Pontedeume, Monfero, Sobrado dos Monxes, Oza-Cesuras y Betanzos tomaron parte este viernes en la prueba de la fase local del Circuíto de Cros Escolar que impulsa la Secretaría Xeral para o Deporte. La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, entregó los premios.

Desde el ejecutivo autonómico explican que la de cros es una de las 16 modalidades convocadas dentro de la actividad junto a las de atletismo en pista, bándminton, baloncesto, balonmano, duatlón, encuentros multideportivos, fútbol sala, multijuego 6-8, orientación, patinaje artística o tenis de mesa, entre otros.