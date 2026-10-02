La Diputación incrementará la seguridad del acceso a seis núcleos de población en Monfero

Las tareas tienen un plazo de ejecución de diez meses Concello

El pleno de la Diputación de A Coruña dio el visto bueno a la mejora de varias carreteras de su titularidad, entre las que se encontraba la DP-5002, en Monfero, con una inversión de 1.080.291,06 euros.

La actuación, aprobada por unanimidad, supondrá la mejora de la seguridad vial en el tramo que discurre desde A Piña da Leña hasta Lagares, concretamente, entre los puntos kilométricos 3+600 y 6+100.

En la actualidad, la carretera tiene menos de cuatro metros de ancho y un trazado “moi sinuoso con curvas de radio reducido”, dos condicionantes que dificultan el cruce entre vehículos, especialmente aquellos de mayor tamaño. Desde el organismo que dirige Valentín González Formoso inciden en la importancia de la actuación, puesto que el vial supone el principal acceso a los núcleos de O Pumariño, A Picheira, As Eiras, O Torno, O Peteiro y A Eira Vella. Cabe señalar que la zona está delimitada, además, por el embalse del Eume y el Parque Natural Fragas do Eume –del que también sirve como acceso sur–.

El proyecto –en el que 17.420,22 euros se destinarán a las expropiaciones necesarias de terrenos– permitirá ampliar la calzada hasta los seis metros de ancho. Esta contará, explica la Diputación, con aceras pavimentadas de medio metro a cada uno de los lados. La intervención implicará otras mejoras en el trazado para optimizar la visibilidad y se renovará, asimismo, los sistemas de drenaje, señalización y balizamiento –en algunos tramos también se desviará una línea eléctrica afectada–.

En total, el plazo de ejecución de los trabajos asciende a diez meses desde la firma del acta de replanteo. El organismo provincial apunta que, durante el desarrollo de las obras “e ao ser o único acceso aos núcleos habitados da área”, se minimizarán los cortes de tráfico y se garantizará la restitución diaria de la circulación.