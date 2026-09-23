La Casa Reitoral do Canedo, en Monfero, ejemplo de las oportunidades que ofrecen los fondos de Transición Justa

Un momento de la visita de Pedro Blanco a las obras, sufragadas con los fondos de Transición Justa Cedida

La antigua Casa Reitoral do Canedo, en Monfero, ahora nuevo centro social municipal, es para el Gobierno central un ejemplo de las nuevas oportunidades que traen a los territorios los fondos de Transición Justa.

Así lo aseguró este miércoles el delegado del Ejecutivo en Galicia, Pedro Blanco, que se desplazó hasta la localidad para conocer la rehabilitación de este inmueble, propiedad del Concello y que se encontraba en un estado ruinoso.

Tras la actuación, con una inversión de 490.845 euros, el edificio dispone ahora de dos plantas con salas polivalentes, oficina, despacho, almacén y aseos adaptados.

Las nuevas instalaciones, explican desde la Delegación, se han concebido para acoger reuniones vecinales, cursos, talleres y actividades e iniciativas de diversa índole, incorporando un sistema de climatizacion por aerotermia y un nuevo aislamiento.

Pedro Blanco, en el interior del inmueble rehabilitado en Monfero Cedida

La rehabilitación conservó la fisionomía exterior de la antigua Casa Reitoral –de 201,17 metros cuadrados, en una parcela de 5.629 m2–, manteniendo sus elementos patrimoniales como los muros de cachotería de piedra, la cantería, los balcones de forja y la cubierta tradicional de losa.

Pedro Blanco hizo hincapié en que este proyecto de recuperación ejemplifica el modelo de Transición Justa que impulsa el Gobierno en los territorios afectados por el cambio en el modelo energético.

El representante del Ejecutivo central recordó que, desde 2019, se han invertido más de 180 millones de euros en las zonas de Transición Justa –Monfero pertenece, junto a otros trece municipios, a la de As Pontes por el desmantelamiento de la central térmica–.

“Falamos moito de atraer xente nova e fixar poboación, pero tamén temos que coidar a xente que segue vivindo aquí e para iso fan falta servizos de calidade e espazos para facer comunidade”, apuntó Blanco.

El representante del Gobierno estuvo acompañado en su recorrido por las instalaciones por el alcalde en funciones, Alberto Cortizas, y la agente territorial en Galicia para los convenios de Transición Justa, Nuria Álvarez.