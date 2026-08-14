Xestoso celebra este sábado el encuentro interparroquial en el entorno del río Dez con misa y convivencia
Se convoca de nuevo una comida popular para estrechar lazos vecinales
El entorno del río Dez, en la Ponte Vella de Monfero, se celebra este sábado una nueva edición del Encontro Interparroquial de Xestoso, una iniciativa que empezó en 1997 para “fortalecer la unión entre O Alto e O Val lembrando que, pese á división administrativa de finais do século XIX, que ‘Xestoso é un só’”, explica el párroco, Luis Rodríguez.
La jornada, ahonda el sacerdote, suele incluir la celebración de una eucaristía, una comida popular de convivencia y “momentos de fraternidade”, una oportunidad para “reencontrarnos como unha soa comunidade, dar grazas a Deus plas nosas aldeas e por quen as mantén vivas, fortalecer a amizade e a solidariedade entre veciños e transmitir aos máis novos o amor polas nosas raíces e polas nosas tradicións”.
Comida popular
Para comer existe la opción de encargar los alimentos a la cooperativa de Alto Xestoso, que propone un menú a base de paella (13 euros), churrasco con criollo (15), callos (diez) y lacón asado (ocho), todo ello con pan, bebida y postre incluido. Se puede hacer en el teléfono 696 051 941. Además, especifican que quien lo desee puede traerse sus viandas con total libertad.