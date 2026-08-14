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Música en el monasterio

Los conciertos en el monasterio de Monfero siguen con Xoán Curiel y Sergio Tannus

Este mes se desarrollarán otras dos actuaciones, siempre coincidiendo en domingo

Redacción Ferrol
14/08/2026 23:18
La característica fachada ajedrezada del monasterio de Monfero
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Daniel Alexandre
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‘Xoán Curiel ao vivo’ es el nombre del concierto que se desarrollará este domingo 16, a partir de las 18.30 horas en el monasterio de Monfero, para dar continuidad al programa musical ‘Domingos Culturais’, que organiza el Concello con la colaboración de la Rede Cultural de la Diputación.

En esta actuación, el público podrá disfrutar del sonido de guitarras española y acústica, de viola caipira y de cavaquinho, de la mano de Xoán Curiel y Sergio Tannus. Se trata de una propuesta que se presentará en formato acústico y que se encuentra entre la canción de autor y las músicas del mundo.

Los siguientes protagonistas del ciclo, los próximos domingos del mes, serán Rafa Fernández Dúo y Cristian Leggiero & Paty Lesta.

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