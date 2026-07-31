Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Monfero

Extinguido el incendio forestal registrado el pasado miércoles en Monfero

El fuego, que fue apagado poco antes de la medianoche del jueves, arrasó finalmente 38 hectáreas de monte raso y arbolado

J. Guzmán
J. Guzmán
31/07/2026 11:03
El fuego fue declarado poco antes de las 14.30 horas del pasado miércoles 29
El fuego fue declarado poco antes de las 14.30 horas del pasado miércoles 29
Cedida

La Consellería do Medio Rural ha informado esta mañana de la extinción del incendio declarado el pasado miércoles en la parroquia de Alto de Xestoso, en el municipio de Monfero. El fuego, como se recordará, fue declarado a las 14.26 horas del pasado miércoles, día 29, siendo estabilizado sobre las 19.40 horas, cuando se estimaba que ya había afectado unas 30 hectáreas.

Así, según detalló el departamento autonómico, el incendio entró en fase de controlado más de 24 horas más tarde, a las 22.22 de ayer jueves, siendo extinguido poco después, en torno a las 23.50. El saldo total de superficie arrasada por las llamas, de este modo, es de 38,03 hectáreas (380.300 metros cuadrados), de las cuales 33,38 se corresponde a monte raso y las restantes 4,65 a arbolado.

Por último, el saldo total de medios desplegados es de dos técnicos, 16 agentes forestales, 20 brigadas, 16 camiones con motobomba, dos palas excavadoras, cuatro helicópteros y otros tantos aviones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620