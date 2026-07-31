Extinguido el incendio forestal registrado el pasado miércoles en Monfero

El fuego fue declarado poco antes de las 14.30 horas del pasado miércoles 29 Cedida

La Consellería do Medio Rural ha informado esta mañana de la extinción del incendio declarado el pasado miércoles en la parroquia de Alto de Xestoso, en el municipio de Monfero. El fuego, como se recordará, fue declarado a las 14.26 horas del pasado miércoles, día 29, siendo estabilizado sobre las 19.40 horas, cuando se estimaba que ya había afectado unas 30 hectáreas.

Así, según detalló el departamento autonómico, el incendio entró en fase de controlado más de 24 horas más tarde, a las 22.22 de ayer jueves, siendo extinguido poco después, en torno a las 23.50. El saldo total de superficie arrasada por las llamas, de este modo, es de 38,03 hectáreas (380.300 metros cuadrados), de las cuales 33,38 se corresponde a monte raso y las restantes 4,65 a arbolado.

Por último, el saldo total de medios desplegados es de dos técnicos, 16 agentes forestales, 20 brigadas, 16 camiones con motobomba, dos palas excavadoras, cuatro helicópteros y otros tantos aviones.