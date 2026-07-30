Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Monfero

Controlado el incendio forestal de Monfero, que afectó también al municipio de Guitiriz

Las estimaciones provisionales cifran en 30 las hectáreas arrasadas por las llamas

Redacción Ferrol
30/07/2026 10:46
Parte de la superficie afectada pertenece al municipio lucense de Guitiriz
Parte de la superficie afectada pertenece al municipio lucense de Guitiriz
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El incendio forestal que se registró ayer miércoles en la parroquia de O Alto de Xestoso, en el municipio de Monfero, quedó controlado a las 22.22 horas, tal y como informa la Consellería do Medio Rural.

Cabe recordar que el fuego comenzó en torno a las dos y media de la tarde y, según las últimas estimaciones provisionales, afectó a una superficie de unas 30 hectáreas (parte de ellas en el municipio de Guitiriz, en la provincia de Lugo).

Desde el departamento autonómico apuntan que para su extinción se movilizaron 13 agentes, un técnico, 18 brigadas, 11 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y otras tantas avionetas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620