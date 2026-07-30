Controlado el incendio forestal de Monfero, que afectó también al municipio de Guitiriz

Parte de la superficie afectada pertenece al municipio lucense de Guitiriz Cedida

El incendio forestal que se registró ayer miércoles en la parroquia de O Alto de Xestoso, en el municipio de Monfero, quedó controlado a las 22.22 horas, tal y como informa la Consellería do Medio Rural.

Cabe recordar que el fuego comenzó en torno a las dos y media de la tarde y, según las últimas estimaciones provisionales, afectó a una superficie de unas 30 hectáreas (parte de ellas en el municipio de Guitiriz, en la provincia de Lugo).

Desde el departamento autonómico apuntan que para su extinción se movilizaron 13 agentes, un técnico, 18 brigadas, 11 motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y otras tantas avionetas.