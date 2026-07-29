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Incendios

Estabilizado el incendio de Monfero que habría afectado a unas 30 hectáreas

Parte de la superficie calcinada pertenece al municipio de Guitiriz, en Lugo

Redacción Ferrol
29/07/2026 22:02
Incendio extinto en Monfero
Incendio extinto en Monfero
Juan Rey-Cabarcos
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El incendio forestal que se registró este mismo miércoles 29 en la parroquia de O Alto de Xestoso, en el municipio de Monfero, se ha estabilizado a las 19.40 horas, tal y como informa la Consellería do Medio Rural.

Según las últimas estimaciones, la superficie afectada por ese incendio, que se registró poco antes de las 14.30 horas, correspondería a alrededor de 30 hectáreas, de las que una parte pertenecen al municipio lucense de Guitiriz. Hasta este territorio se desplazaron un técnico, nueve agentes, doce brigadas, siete motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y el mismo número de aviones.

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