Monfero mejorará la red de alumbrado público en la parroquia de Taboada

La inversión asciende 32.558,58 euros Concello

El Ayuntamiento de Monfero informó recientemente de que ha logrado una subvención del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta que permitirá sustituir las luminarias de la red de alumbrado público en la parroquia de Taboada.

La actuación, presupuestada en 32.558,58 euros, pretende modernizar el sistema de iluminación exterior, cambiando los actuales puntos de luz por unos nuevos con tecnología LED. Desde el Consistorio monferés inciden en que esta intervención permitirá “reducir o consumo”, avanzando hacia una mayor eficiencia energética.

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En otro orden de cosas, el gobierno local anuncia, además, que el servicio ‘Correos chega á túa porta’ acercará las gestiones de la oficina hasta los domicilios del rural monferés. “Xa podes facer as túas xestións sen saír da casa”, explica el Concello, incidiendo en que el cartero o cartera “achégache as principais prestacións públicas”. Entre ellas se encuentra el envío de cartas o paquetes, el pago de multas de la DGT o ingreso y retirada de efectivo.