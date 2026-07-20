Monfero exige a la Xunta actuaciones frente al aumento de jabalíes y mejoras en el CPI

Exterior del CPI Plurilingüe Virxe da Cela, que este año cumplió su 50 aniversario Emilio Cortizas

El Concello de Monfero aprobó en su última sesión plenaria dos mociones presentadas por el grupo municipal socialista. La primera de ellas se centraba en la necesidad de modernizar las instalaciones del CPI Plurilingüe Virxe da Cela, que el pasado mes de mayo celebró su cincuenta aniversario.

El texto insta a la Xunta a acometer la retirada y sustitución de la cubierta del edificio de Educación Infantil y Primaria, “realizada en uralita e que pode conter amianto, o que consideran “unha actuación necesaria para garantir a saúde e cumprir a normativa”, apunta el PSdeG-PSOE, que también incluyó en el documento una petición para sustituir las ventanas del inmueble y mejorar la eficiencia energética, el aislamiento térmico y acústico, así como el confort de la comunidad educativa. Los socialistas piden también que se reparen las deficiencias de las cocinas.

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La segunda moción que salió adelante insta a la administración autonómica a tomar medidas ante el incremento de la presencia de jabalíes en el municipio. El grupo incide en que el texto “recolle a preocupación polos danos que estes animais están a provocar en cultivos, explotacións ganadeiras, fincas, hortas e zonas próximas ás vivendas”, enumera el PSOE.