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Diario de Ferrol

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Monfero

Vecinos de Monfero denuncian la tardanza, por parte de la Xunta, para retirar nidos de velutina

El ejecutivo autonómico apunta el "elevado incremento" del número de incidencias

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
18/07/2026 16:17
Nido de avispa asiática en lo alto de un árbol
Jorge Meis
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Vecinos de la parroquia de Xestoso, en Monfero, denuncian el retraso por parte de la Xunta en la retirada de nidos de velutina

Es el caso de Pepe Vila, que junto a otros residentes de la zona afean que “hai un mes que chamamos porque tiñamos un no chan, ao lado do muro da casa, e as avispas xa atacaran a unha veciña cando estaba limpando a maleza. Tivo que ir ao PAC das Pontes”, expone el hombre, añadiendo que “ademais outra señora ten netos pequenos e un deles é alérxico”.

El monferés critica también las dificultades para dar aviso de la existencia de estos nidos. “Levoume 20 minutos chamar porque me dicía que todos os axentes estaban ocupados”.

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Por su parte, desde la Consellería de Presidencia de Xunta confirman que este nido ya ha sido retirado y recuerdan que los avisos “deben canalizarse a través das canles habilitadas”, disponiendo la ciudadanía “dun sistema específico de atención á cidadanía e de tramitación de queixas e suxestións (Siaci), o que permite a súa análise individualizada e o seguimento da súa resolución”.

El departamento autonómico apunta el “elevado incremento” del número de incidencias registradas durante la presente campaña. A este respecto, señalan que en el primer semestre del año se registraron más de 11.600, “o que supón un aumento do 85% respecto aos máis de 6.300 avisos rexistrados no mesmo periodo do ano pasado. En concreto, uns 5.300 máis recibidos entre xaneiro e xuño deste ano”, especifica.

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