La Xunta destaca el trabajo de la asociación Fomento Forestal de Monfero en la lucha contra los incendios

La entidad cuenta con casi 20 años de antigüedad Xunta

La Xunta pone en valor el trabajo de la asociación Fomento Forestal, una entidad de productores de madera sin ánimo de lucro que opera desde hace casi 20 años en el municipio de Monfero. La delegada territorial del gobierno autonómico, Martina Aneiros, se desplazó hasta su oficina en compañía de la directora territorial de la Consellería do Medio Rural, Nieves Mancebo. Allí conocieron el trabajo que lleva a cabo el colectivo, que presta servicios de gestión del aprovechamiento integral de los montes, tramitación de acuerdos de gestión con terceros y organiza jornadas, charlas informativas y excursiones vinculadas al ámbito forestal.

Aneiros destacó el trabajo de Fomento Forestal durante los meses de mayor riesgo de incendios, en los que llevan a cabo charlas informativas y organizan patrullas disuasorias con brigadas de voluntarios. “Axudan en gran medida á protección do monte, algo especialmente importante nas zonas rurais, onde os veciños poden verse máis ameazados polos lumes”, apuntó Aneiros.

Las responsables autonómicas aprovecharon su visita al municipio monferés para recordar que la Xunta tiene abierta, hasta el 15 de julio, la convocatoria de ayudas para facilitar a los Concellos la adquisición de vehículos y maquinaria vinculada a actuaciones de prevención de incendios forestales. Estas subvenciones, cofinanciadas con los fondos Feder y dotadas de un millón de euros, se dirigen a localidades de hasta 30.000 habitantes –el importe máximo por cada proyecto será de 3.000 euros–.