Simulacro de rescate y evacuación de dos operarios en el parque Touriñán IV, en Monfero

Los bomberos del parque de Betanzos participaron en el ejercicio Endesa

Endesa completó este lunes con éxito un ejercicio de seguridad y prevención de riesgos en el parque eólico Touriñán IV, que comparten los concellos de Monfero, Irixoa y Aranga. El simulacro consistió en el rescate de dos trabajadores que sufrieron una intoxicación por humo tras declararse un incendio en la base del aerogenerador en el que realizaban tareas de mantenimiento. En el dispositivo participaron dos dotaciones de bomberos del parque de Betanzos –del consorcio provincial de A Coruña– que previamente habían recibido formación con realidad virtual sobre el tipo de máquina –el modelo G52/850 de Gamesa– a través del gemelo digital desarrollado por Endesa.

El polígono se asienta también sobre Irixoa y Aranga y tiene un total de 29 eólicos

Esta formación es esencial porque le permite a los bomberos conocer las zonas críticas para acceder a lo alto del molino para ahorrar tiempo. El parque está formado por 29 aerogeneradores con una potencia instalada total de 24,65 megavatios. “Queremos agradecer a Endesa y a Enel haber contado con nosotros para poder integrarnos en el sector eólico, una tecnología a la que tenemos muy poco acceso”, dijo el sargento jefe del parque de Betanzos, José Mauel Pérez Abrodos.