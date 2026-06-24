El estado actual de la ruta de ‘Os Cumios de Sanguiñedo’ indigna a los senderistas

Una de las críticas se centra en las escaleras del sendero de Ventureira Cedida

El club de Montaña Ferrol Alpinista Abrente denuncia el estado en el que se encuentra actualmente la senda de Os Cumios de Sanguiñedo. El presidente de la entidad, Xan Antón Ramírez Gómez, considera que las condiciones que presentan varios de los tramos que conforman el camino, que parte de las Fragas do Eume y finaliza en la parroquia de San Fiz de Monfero.

En primer lugar, asegura que las escaleras del camino de Ventureira sufren un deterioro considerable. Sin embargo, las críticas no se quedan ahí, pues afirma que “se vas á páxina web, sae un aviso de que non se pode pasear nesa ruta porque hai cans de garda agresivos”, algo que considera incongruente en todos los sentidos por tratarse de una ruta pública. Por ello, Ramírez Gómez cree que, en caso de que sea necesaria la presencia de los perros debido a la actividad ganadera de la zona, ambos deberían permanecer amarrados para asegurar que no puedan atacar a los senderistas.

Respecto a la señalización del camino, el presidente del club la califica de “antiga”, con algunos paneles caídos y otros decolorados por el paso del tiempo. En consecuencia, no descarta que, tanto unos como otros elementos, puedan llegar a desorientar a aquellos usuarios “que teñan menos práctica de camiñar por este tipo de sitios”.

Por otro lado, opina que el abandono del mirador de Pena Acabada es una muestra más de la falta de mantenimiento que sufre este recorrido, con una distancia de siete kilómetros: “está cunhas cintas de balizamento e completamente roto; é un perigo subir a el”, subraya.

Debido a todo esto, el club de Montaña Ferrol Alpinista Abrente considera necesario que se realicen inversiones para mejorar el mantenimiento, la seguridad y la señalización de una ruta que, según Xan Antón Ramírez, debería volver a ser accesible para todos los senderistas interesados en ella.