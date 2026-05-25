Monfero entrega entre a sus vecinos líquido para trampas de velutina

Dos velutinas atrapadas en un engaño con líquido atrayente AEIG

El Concello de Monfero ha iniciado una campaña para lograr que sus vecinos y vecinas tomen parte en el trampeo preventivo contra la avispa velutina.

A este respecto, el ejecutivo local informó de que se entregará, de manera gratuita, liquido atrayente –cantidad limitada por persona– para colocar en las trampas.

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Desde el ejecutivo local recuerdan que estos engaños deben ubicarse en zonas adecuadas para minimizar el impacto en otras especies, a media altura de un árbol como la camelia o el limonero.

Aquellos que deseen conocer más información acerca de esta iniciativa pueden contactar con el Ayuntamiento en el número de teléfono 981 793 885.