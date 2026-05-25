Monfero
Monfero entrega entre a sus vecinos líquido para trampas de velutina
El ejecutivo ha iniciado una campaña para combatir la expansión de la avispa asiática
El Concello de Monfero ha iniciado una campaña para lograr que sus vecinos y vecinas tomen parte en el trampeo preventivo contra la avispa velutina.
A este respecto, el ejecutivo local informó de que se entregará, de manera gratuita, liquido atrayente –cantidad limitada por persona– para colocar en las trampas.
Desde el ejecutivo local recuerdan que estos engaños deben ubicarse en zonas adecuadas para minimizar el impacto en otras especies, a media altura de un árbol como la camelia o el limonero.
Aquellos que deseen conocer más información acerca de esta iniciativa pueden contactar con el Ayuntamiento en el número de teléfono 981 793 885.