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Monfero

Un incendio en Monfero afecta parcialmente a las Fragas y calcina 1,6 hectáreas

El fuego, ya extinguido, se originó pasadas las once de la noche del viernes

Redacción
23/05/2026 11:06
Imagen de archivo de un incendio en Monfero
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El departamento autonómico de Medio Rural informó en la mañana de este sábado de un incendio forestal en el municipio de Monfero. El fuego, en la parroquia de Queixeiro, se originó en torno a las 23.00 horas y afectó parcialmente al Parque Natural Fragas do Eume.

Tal y como explica la Consellería, el incendio se dio por extinguido a las 02.30 horas de la madrugada, después de haber calcinado 1,6 hectáreas, "todas de monte arborado e unha parte delas dentro do parque". En el operativo participaron dos motobombas, dos brigadas y un agente.

La ciudadanía tiene a su disposición el teléfono gratuito 085 para avisar de cualquier incendio forestal. Desde la Xunta recuerdan, asimismo, que existe un número anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.

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