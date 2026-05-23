Calor y emoción en el 50 aniversario del CPI Virxe da Cela de Monfero

Asistentes al acto institucional en las instalaciones del colegio Daniel Alexandre

Monfero vive este sábado una emocionante jornada de celebración con motivo del medio siglo de vida de su centro escolar, el CPI Plurilingüe Virxe da Cela.

El equipo directivo, con Iker Sánchez a la cabeza –acompañado por los jefes de estudios Mikel Pasabant y Noemí Vázquez, así como por el secretario Eloy Cabarcos–, preparó una amplia programación que se extiende desde por la mañana y hasta bien entrada la madrugada; un día cargado de sentimientos y recuerdos que implica a profesorado, alumnado y sus familias, y a múltiples personas que pasaron por las aulas del colegio en algún momento de su historia.

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Las puertas se abrieron a media mañana para dar a conocer el Proyecto Documental Integrado (PDI) ‘Tirando do fío’, desarrollado durante todo el curso. Esta iniciativa se plasmó en una exposición que realizó un recorrido por el pasado, presente y también futuro –cómo se imaginan los escolares el CPI dentro de otros 50 años–.

“Lugar que fai comunidade”

El apartado institucional, en el que se descubrió una placa conmemorativa que ya luce en la fachada del colegio, contó con la presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco –exalumno, además, del centro–, así como del director territorial de la Consellería de Educación en A Coruña, José Santiago Freire. También la del alcalde en funciones, Alberto Cortizas.

Un momento del descubrimiento de la plaza Daniel Alexandre

En su intervención, Blanco puso el foco en la importancia de defender la educación pública y de mantener los servicios en las zonas más alejadas de las ciudades, asegurando que para él, el Virxe da Cela “é un lugar que fai comunidade, une aldeas e mantén vivo o rural”.

El representante del Ejecutivo central recordó su llegada al colegio desde una escuela unitaria en la que apenas había nueve menores, por lo que el CPI “cambioume a vida, porque aquí construín gran parte do que son hoxe”, y destacó que en las instalaciones monferesas, deseándoles “otros 50 anos máis de futuro”, “medrei, aprendín, fixen amizades e descubrín que a educación pública pode abrir horizontes e cambiar o futuro das persoas”.

La sesión vermú a cargo del dúo Estrellas dio paso a una gran comida popular en la que tomaron parte unas 260 personas. Los más pequeños disfrutab por la tarde de una merienda y de las colchonetas instaladas en el recinto de O Xestal para la ocasión, regresando la música por la noche de la mano nuevamente del dúo y de la orquesta Fania Blanco Show.