Medio siglo “tejiendo” el futuro del rural desde el colegio Virxe da Cela de Monfero
El centro se prepara para celebrar este sábado una emotiva jornada con motivo de sus 50 años de vida
El Colegio Público Integrado (CPI) Virxe da Cela de Monfero conmemorará el próximo sábado 23 de mayo su cincuenta aniversario. Lo hará después de haberse consolidado como uno de los centros de referencia en el rural de la comarca, reconocido por sus múltiples proyectos de innovación pedagógica y constituyendo “unha pequena gran familia”. Para celebrar estas cinco décadas de historia, la dirección del colegio y la comunidad educativa han organizado una extensa jornada que comenzará por la mañana y que culminará ya de madrugada.
El cronograma de actividades se iniciará a las once de la mañana, momento en el que se abrirán las puertas de las instalaciones para recibir a las familias del alumnado actual y a las distintas promociones de estudiantes que pasaron por sus aulas.
El eje central de esta primera franja horaria será la presentación del Proyecto Documental Integrado (PDI) ‘Tirando do fío’, una iniciativa en la que han tomado parte todos los escolares del centro y que continuará en los próximos años. Iker Sánchez, director desde el pasado mes de septiembre –relevando a María del Camino Pereiro–, detalla que esta muestra servirá para realizar un recorrido, a lo largo de los años, por el centro. “Imos contar historias tanto do pasado do cole, destes cincuenta anos, como do presente, mostrando as diferentes actividades que realizou o alumnado durante todo o curso. E tamén unha proxección de futuro, expoñendo como vería o alumnado o noso centro dentro doutros 50 anos”, explica el también docente y tutor de 6º de Primaria.
Posteriormente, a las 13.00 horas, se llevará a cabo un acto institucional que contará con la presencia ya confirmada del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, así como del delegado del Gobierno en Galicia y exalumno del centro monferés, Pedro Blanco. Ambos participarán en el descubrimiento de una placa conmemorativa.
“Cumprir 50 anos é unha razón para celebrar e tamén para reflexionar sobre o que significa ter servizos públicos de calidade no rural. Eu vivino en primeira persoa, pasei dunha escola unitaria con apenas sete compañeiros ás aulas do CPI Virxe da Cela de Monfero, e ese salto cambiou a miña vida. Alí estudei a EXB e gardo algúns dos recordos máis bonitos da miña infancia. Tiven a sorte de aprender de profesionais que deixaban pegada, como Gonzalo Tizón, que ademais de ensinar, acompañaban no teu día a día. Iso é o que fai grande a un centro como o de Monfero, as persoas, as familias e os profesores que o enchen de vida”, declaraba, a preguntas de este Diario, Pedro Blanco, añadiendo que “o CPI Virxe da Cela sempre foi moito máis que un colexio. Foi un lugar onde se creaba comunidade, onde nenos e nenas de distintas aldeas atopabamos un espazo común. E iso, no rural, ten un valor que vai moito máis alá do educativo. Por iso, no seu 50 aniversario, quero felicitar a toda a comunidade educativa e desexarlle outros 50 anos máis. Porque manter unha educación pública de calidade nos pobos é unha obriga e unha aposta pola vida no rural e polo futuro de quen decide quedarse nel”.
Comida popular
La música cobrará protagonismo en este 50 aniversario media hora después, con el inicio de la sesión vermú amenizada por el dúo Estrellas, a la que seguirá una comida popular a la que ya se han anotado –el plazo para hacerlo termina justamente este martes– unas 260 personas.
El menú, con un coste de 40 euros para los adultos y de 22 para los menores de seis a doce años, incluirá empanada, paella, jamón cocido, churrasco de cerdo, chorizos criollos, patatas, postres y bebidas. Los más pequeños disfrutarán por la tarde de colchonetas (de 17.00 a 20.00) y de una merienda (18.00), además de la actuación del Grupo Folklórico Virxe da Cela (19.00).
La verbena volverá a partir de las ocho y media de la tarde, sumándose a la actuación del dúo la orquesta Fania Blanco Show. En el intermedio, habrá también sorteos de lotes y vales. “Intentamos combinar a parte festiva sen esquecernos que somos un centro educativo. Pero tamén hai que celebralo. Somos un cole rural que cumpre 50 anos. E iso non pasa todos os días”, añade el responsable del CPI.
Retos de futuro
Iker Sánchez continuará otros cuatro años, como mínimo, al frente del Virxe da Cela. “É un traballo que me gusta, aínda que si que é certo que lle hai que dedicar bastante máis horas das que aparecen no noso horario lectivo”, explica el directivo de tan solo 32 años.
En relación a los retos a los que se enfrenta el centro, el principal está, advierte Sánchez, en la demografía. “O maior medo que temos é a baixa natalidade que hai tanto no concello de Monfero como nos limítrofes, fundamentalmente, por non perder persoal docente porque depende do número de matrículas. Temos unhas clases pequenas en número de alumnos, que por outra parte ten unha serie de vantaxes ao permitirche ter unha atención moito máis individualizada”.
En la actualidad, el CPI cuenta con 193 escolares (39 en Infantil, 103 en Primaria y 51 en ESO). “A relación entre eles é bastante boa. Os pequenos sempre coinciden cos máis maiores cando van entrar ao comedor e sempre se saúdan”, relata Iker, incidiendo en que “para eles isto tamén é unha vantaxe, ao non realizar un cambio tan brusco cando rematen Primaria por ter que marchar a un instituto”.
Pequeña gran familia
Muestra de la importancia que ha adquirido este centro en el municipio y en los de su entorno –cabe señalar que fueron los propios vecinos de O Xestal los que cedieron sus terrenos para edificarlo, posibilitando una escuela moderna que sustituyera a las antiguas escuelas unitarias dispersas por las parroquias–, el director del Virxe da Cela apunta tanto a la implicación de las familias como a la colaboración constante con otras entidades como el Centro de Día.
“Estamos continuamente pedindo a súa colaboración e sempre responden: nos obradoiros de cociña, nos de Nadal, nos de Samaín... No verán do ano pasado levamos a cabo a remodelación do patio de Infantil e viñeron varios días a axudarnos. De feito é un reto que temos o equipo directivo, continuar con ese cambio no de Primaria, para conseguir espazos máis dinámicos e inclusivos”, asevera Sánchez.
Reconocimientos en forma de premios a una apuesta continua por la innovación
La propuesta educativa del CPI Virxe da Cela de Monfero ha sido en múltiples ocasiones reconocida con diversos galardones. El más reciente lo lograron los alumnos y alumnas en la categoría de ESO y FP Básica de la 42ª edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, que se hicieron con el primer premio en la categoría C, gracias al trabajo ‘Collar CECO’.
Este incorpora una microcámara que localiza la posición de la persona que lo lleva y los obstáculos existentes a su alrededor, con un chip de audio que se comunica para descubir la situación en la que se encuentra, así como una ‘función SOS’, que detecta emergencias y avisa de manera automática al 112 o a contactos. “Agora están pendentes de realizar unha pequena excursión cos cartos do premio”, explica el director, Iker Sánchez.
Este galardón se suma a muchos otros que el centro acumula en los últimos años. “Fai anos, aínda con Camino como directora, tamén nos concederon o Innova-Lab. Estamos continuamente inscritos na maior parte dos programas cos que contan a Consellería e diversas institucións”, añade.