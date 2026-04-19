Movilizados los Bombeiros do Eume por un incendio en el desván de una vivienda de Monfero

El fuego fue apagado por los residentes de la vivienda antes de que llegasen los bomberos AEIG

Los profesionales del parque comarcal de Bombeiros do Eume, con base en As Pontes, tuvieron que desplazarse esta mañana hasta el término municipal de Monfero a causa de un incendio en una vivienda unifamiliar. Tal y como detallaron tanto el cuerpo de extinción como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso tuvo lugar escasos minutos antes de las 08.30 horas en una casa del lugar de A Áspera, en la parroquia monferesa de Taboada.

El fuego, cuyo origen se desconoce, se localizó en la bajocubierta del inmueble, compuesto de tres habitaciones y un baño, afectando las llamas únicamente a una de las estancias y ligeramente al servicio. Así, uno de los habitantes del hogar fue quien alertó a la central autonómica, señalando que no había personas afectadas (había tres menores durmiendo en el piso inferior, pero no resultaron heridos).

Hasta el punto, de este modo, se desplazaron los bomberos ponteses, así como efectivos de la Guardia Civil. No obstante, a su llegada, los profesionales descubrieron que el fuego en sí ya había sido apagado por los moradores de la vivienda, por lo que las labores se limitaron al control de temperatura para evitar nuevos focos, a la ventilación y a la medición de gases para garantizar la seguridad de los vecinos.