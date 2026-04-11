El BNG dice que la DIA negativa del parque Satrobares es “unha vitoria da xente”

Un acto en contra del parque en verano de 2022, con el cura de Xestoso EC

El Bloque Nacionalista Galego de Ferrolterra asegura que la Declaración de Impacto Ambiental –DIA– negativa del parque eólico de Satrobares, entre Monfero y Guitiriz y con línea de evacuación por Abegondo, Aranga, Curtis y Oza-Cesuras, avala “a loita social” y el trabajo de la organización política ante lo que considera que era una “aberración ambiental, social e territorial” y con un “forte impacto sobre explotacións agrogandeiras, patrimonio e espazos protexidos”.

La formación nacionalista recuerda que, desde que se presentó el proyecto, impulsó iniciativas, como en el Congreso, en las que reclamaba la denegación de la autorización para el parque eólico. “Advertimos de que non se podía permitir que o interese privado dunha grande empresa se impuxese ao ben común das comunidades rurais afectadas”, explica la organización.

Paralelamente, rememora, apoyó a los vecinos y vecinas que se oponían a la instalación, promoviendo charlas y elaborando alegaciones para que pudieran presentarse ante el Ministerio.

Con esta resolución sobre la Declaración de Impacto Ambiental, el BNG considera que las alertas estaban “plenamente xustificadas” y es la demostración de que “a loita de Guitiriz, Monfero e do conxunto das Mariñas é un exemplo de resistencia social xusta”.

La organización insiste en que no está en contra de la energía eólica, sino de “un modelo de desenvolvemento baseado na expoliación do territorio”, por lo que reclama una “planificación ordenada, con criterios ambientais estritos e participación das comunidades locais”.