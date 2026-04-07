El CPI Virxe da Cela, de Monfero, uno de los ganadores del concurso de la ONCE en Galicia

Imagen de archivo del centro escolar Emilio Cortizas

El Centro Público Integrado (CPI) Virxe da Cela de Monfero ha sido uno de los ganadores de la 42ª edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE en Galicia, junto con los colegios Los Sauces, de Campañó (Pontevedra), y Nuestra Señora del Rosario, de Arzúa (A Coruña), que se adjudicaron el galardón en las categorías A y B, para 3º y 4º y 5º y 6º de Educación Primaria, respectivamente.

En el caso de la institución monferesa, ubicada en San Fiz, se han alzado con el primer puesto en la C, reservada para el alumnado de ESO y FP Básica, gracias al trabajo titulado ‘Collar CECO’, que estuvo coordinado por la profesora Yolanda Castro López y se centró en dar “un paso adelante para la autonomía y seguridad de personas ciegas”, explican desde la organización.

‘Generación Innova’

Traslada la ONCE que, en esta ocasión, han invitado a los participantes a “pulsar el botón de pausa para imaginar, diseñar y proponer productos accesibles con los que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones”.

Así, bajo el lema ‘Generación Innova’, el concurso les propuso “reflexionar, crear y actuar en equipo” con el objetivo común de “mejorar la calidad de vida de las personas que más difícil lo tienen”, y lo han hecho sin “renunciar a la tecnología, equilibrando el tiempo invertido en pantallas con experiencias que despierten la imaginación, la empatía y el pensamiento crítico”, valoran.

Sin perder de vista esta premisa, como parte del recorrido creativo que les ha propuesto la ONCE, cada aula diseñó un producto accesible que presentó después en una imagen, incluyendo su nombre, una ilustración, la descripción de qué barrera elimina, quién podría usarlo y cómo funciona.

“Invento xenial”

En esta edición han tomado parte un total de 14.314 escolares de 194 centros de toda Galicia bajo la coordinación de 200 docentes. Por parte de la ONCE se les han facilitando herramientas y diverso material de apoyo.

En el caso del CPI Virxe da Cela, su ‘Collar CECO’ incorpora una microcámara que localiza la posición de la persona que lo lleva y los obstáculos existentes a su alrededor, con un chip de audio que se comunica para describir la situación en la que se encuentra y una “función SOS” que detecta emergencias y avisa al 112 o a contactos. Asimismo, va a la moda y, dicen sus creadores, es “un invento xenial”.