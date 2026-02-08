Monfero se rinde al verde un año más con el medio siglo de la Feira do Grelo, que se hizo con el Val de Xestoso

Un total de 6 puestos se hacían con los clientes Emilio Cortizas

El tiempo no acompañó en la jornada en la que el Val de Xestoso hacía su oda particular a uno de sus grandes cultivos: el grelo. Y, a pesar de que los termómetros no llegaron a lucir dos cifras en toda la jornada, esto no supuso un impedimento ni para aquellos que se juntaban únicamente para celebrar la tradición —“pois seguimos sembrando, plantando e recollendo como o facían os nosos avós”— ni para quienes querían hacerse con una de las mejores mallas de la XXV Feira do Grelo de Xestoso.

En total, seis puestos se tiñeron de verde este domingo, algunos con más de 160 kilos en el mostrador que, a pesar del frío y la lluvia, tampoco tardaron mucho en vaciarse. Sin embargo, la parroquia de Monfero no tenía prisa. “Isto sempre foi así. Ás veces temos máis movemento, pero a choiva fai que moitos non queiran saír da casa”, aseguró Francisco Martínez —que por primera vez desde 2008 acudía a esta convocatoria sin formar parte de la organización—, aunque tampoco dudaba de los que tardaron un poco más en desperezarse, “porque á hora do xantar, sempre somos moitos”. Recuerda cómo, bajo la carpa habilitada para la ocasión, se han dispuesto platos para más de 800 personas, una cifra que, a pesar de la gran acogida que tiene el evento, no se ha alcanzado este año, con cerca de 650 personas anotadas.

La celebración contó con una gran asistencia Cedida

No solo eso: desde la organización aseguran que las lluvias de las últimas jornadas han provocado “cancelacións de última hora” para varios productores, “que non podían saír da casa porque estaba todo inundado”, explican.

Sin embargo, en este valle el tiempo no supone un revés y el temporal se capeó de la mejor manera posible: con todos los ingredientes para hacer cocido. En concreto, con unos grelos a los que sí les vino bien el frío y el agua, y que llenaban los mostradores de frescura y proximidad, cualidad que supieron apreciar los más madrugadores, ya que hubo quien se quedó sin probar la calidad del producto que ofrece Xestoso.

Una vez que los curiosos, llegados de diferentes puntos de la comarca, se hicieron con el manjar protagonista de la cita, en el resto de puestos los tenderos se ocuparon de que no faltase ni un solo detalle en las mesas.

Los acompañamientos

Además de la carne, hubo quien pensó en las sobremesas. Desde la Granxa Lourán, un negocio familiar afincado en esta misma zona, hacían alarde de Restrebas, un requeixo que elaboran de forma artesanal y que podría ser el postre perfecto, “pero que tamén nos vale como entrante, por se o cocido non é suficiente”, comentan entre risas.

Y, como el orden de los factores no altera el producto, da igual antes que después, aunque lo que sí está claro es cuál es la fórmula correcta. La mejor forma de degustarlo es, “sen ningún tipo de dúbidas”, acompañado de la Mel de Monfero, otro manjar con presencia en los puestos de venta habilitados en la zona.

Estos también lucían embutidos, productos lácteos, galletas o mermeladas, todos ellos de origen gallego, porque “cando tes o mellor non tes que ir buscalo por fóra”, sentencian desde la tienda itinerante Decamiño, uno de los puestos que se dejaron disfrutar en Xestoso y desde el que aseguran que la miel de esta denominación es uno de sus productos más vendidos fuera de la comarca.

Mientras tanto, el “oro verde”, que ya se había agotado en los puestos habilitados para la compra, se llevaba a concurso, donde las cestas y las madas para, acto seguido, dar paso al pregón del locutor de radio Marcial Mouzo, que inauguraría formalmente la comida: la cata del grelo con un gran cocido popular.