Monfero

Todo listo en Monfero para rendir tributo al grelo

La feria se celebra este domingo en Xestoso

Redacción
06/02/2026 22:34
Una edición de la reconocida feria del grelo
Archivo
Monfero celebra este domingo 8 de febrero una nueva edición de la Feira do Grelo de Xestoso, una cita imprescindible del invierno para los amantes de la gastronomía gallega. El evento rinde homenaje a la calidad excepcional de este producto cultivado en Val de Xestoso. Se trata de un evento organizado por la cooperativa rural gallega Clun y que busca ser un punto de encuentro para poner en valor el trabajo de los productores locales. 

El pregón correrá a cargo de Marcial Mouzo, periodista cuyo nombre está vinculado desde hace años a la Radio Galega y a programas como “Pensando en ti”, “De troula”, “Bo día Galicia” o “Connosco”. 

La feria de Monfero tendrá lugar a lo largo de la mañana, a partir de las 10.00 horas, en el campo da festa de O Canedo. Además de los puestos de exposición y venta tanto de grelos como de otros productos locales, contará con espacios de exposición de artesanía. 

A las 10.30 horas tendrá lugar una actuación del grupo folklórico Virxe da Cela, a las 12.00 horas se celebrará el concurso de manojos de grelos y cestas hasta que, a las 13.00, se pronuncie el pregón. Para terminar, habrá una comida popular a base de sopa, cocido, orejas de carnaval y bebida y, por supuesto, el producto estrella, el grelo.

