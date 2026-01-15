Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Monfero

Abierta la solicitud de ayudas de corrección paisajística

La delegada territorial visitó este jueves una vivienda de Monfero

Redacción
15/01/2026 22:47
Visita de la delegada Martina Aneiros a una vivienda en Monfero
Visita de la delegada Martina Aneiros a una vivienda en Monfero
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, abre este viernes la nueva convocatoria de ayudas para la corrección de impactos paisajísticos.

En el marco de esta línea de subvenciones, la delegada territorial del gobierno autonómico en la comarca, Martina Aneiros, realizó este jueves una visita a la vivienda de una vecina de Monfero que se benefició de esta iniciativa autonómica el pasado 2024. En el caso de la monferesa, la cuantía concedida le permitió acometer actuaciones de limpieza de fachada con agua a presión y el posterior relleno de juntos con mortero.

Así, la representante animó a los residentes de Ferrolterra a optar a estas ayudas, recordando que la Xunta sufragará hasta el 70% de la inversión total subvencionable –con un máximo de 3.000 euros–. En este sentido, Aneiros recordó que este año se ha duplicado el presupuesto de esta línea de ayudas respecto al año anterior, alcanzando los dos millones de euros, con el objetivo de llegar, al menos, a 700 hogares de la Comunidad.

De igual modo, la delegada territorial apuntó que, a través de esta iniciativa, se podrán llevar a cabo actuaciones en fachadas, cubiertas y muros de cierre de fincas rústicas, además de cubrir la retirada de “elementos adxacentes ós bens sobre os que se interveña cando perxudiquen a súa imaxe ou causen algún tipo de impacto visual”. Y es que esta propuesta, que en 2026 cumple su sexta edición, tiene como objetivo la promoción del “fermosismo” y la protección del patrimonio paisajístico.

Asimismo, Martina Aneiros señaló que, como novedad en este ejercicio, no solo podrán beneficiarse de esta línea de ayudas los propietarios de las viviendas y bienes arquitectónicos, sino también los usufructuarios de los mismos. Por último, la responsable autonómica incidió en que, desde que se puso en marcha estas subvenciones, se han acometido en todo el territorio más de 2.500 intervenciones.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Encuentro de ida de octavos de final en la pista salmantina

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "El Perfumerías ha sido superior en todos los aspectos"
Miriam Tembrás
Protección Civil del concello de Ares

Protección Civil de Ares realizó el pasado año un total de 206 operativos, casi la mitad en verano
Redacción
Robe Iniesta falleció el pasado mes de diciembre

Un homenaje a Robe Iniesta ofrecerá micro abierto en Canido
Redacción
La nueva furgoneta eléctrica ayudará a desplazar a los visitantes desde el nuevo estacionamiento a la entrada del parque

A Capela contará con nuevo aparcamiento para mejorar el acceso a las Fragas do Eume
Redacción