Abierta la solicitud de ayudas de corrección paisajística

Visita de la delegada Martina Aneiros a una vivienda en Monfero Cedida

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, abre este viernes la nueva convocatoria de ayudas para la corrección de impactos paisajísticos.

En el marco de esta línea de subvenciones, la delegada territorial del gobierno autonómico en la comarca, Martina Aneiros, realizó este jueves una visita a la vivienda de una vecina de Monfero que se benefició de esta iniciativa autonómica el pasado 2024. En el caso de la monferesa, la cuantía concedida le permitió acometer actuaciones de limpieza de fachada con agua a presión y el posterior relleno de juntos con mortero.

Así, la representante animó a los residentes de Ferrolterra a optar a estas ayudas, recordando que la Xunta sufragará hasta el 70% de la inversión total subvencionable –con un máximo de 3.000 euros–. En este sentido, Aneiros recordó que este año se ha duplicado el presupuesto de esta línea de ayudas respecto al año anterior, alcanzando los dos millones de euros, con el objetivo de llegar, al menos, a 700 hogares de la Comunidad.

De igual modo, la delegada territorial apuntó que, a través de esta iniciativa, se podrán llevar a cabo actuaciones en fachadas, cubiertas y muros de cierre de fincas rústicas, además de cubrir la retirada de “elementos adxacentes ós bens sobre os que se interveña cando perxudiquen a súa imaxe ou causen algún tipo de impacto visual”. Y es que esta propuesta, que en 2026 cumple su sexta edición, tiene como objetivo la promoción del “fermosismo” y la protección del patrimonio paisajístico.

Asimismo, Martina Aneiros señaló que, como novedad en este ejercicio, no solo podrán beneficiarse de esta línea de ayudas los propietarios de las viviendas y bienes arquitectónicos, sino también los usufructuarios de los mismos. Por último, la responsable autonómica incidió en que, desde que se puso en marcha estas subvenciones, se han acometido en todo el territorio más de 2.500 intervenciones.