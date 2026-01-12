Mi cuenta

Formación

Matrículas disponibles en la UNED Senior, que se imparte en Monfero

No es necesario aspirar a una titulación universitaria para participar en esta formación dirigida a personas mayores de 50 años

Redacción
12/01/2026 21:27
La UNED Sénior A Coruña tiene desde este mismo lunes abierto el plazo de matrícula del segundo cuatrimestre, hasta el 6 de febrero, para personas mayores de 50 años, y particularmente aquellas que superen los 55. No es necesario aspirar a una titulación universitaria para participar en este programa, que colabora con distintos concellos, entre los que se encuentra el de Monfero, por lo que una de las sedes en las que se desarrolla es la Escola Unitaria de Alto Xestoso.

Esta iniciativa, orientada a la formación continua, a la mejora de la calidad de vida y a la dinamización sociocultural, se basa en un programa abierto y flexible que incluye hasta 17 materias. El alumno o alumna podrá matricularse en el número de asignaturas que desee, cada una con una duración de 30 horas. Algunos ejemplos destacados pueden ser “Arquitectura religiosa y funeraria”, “Cultura musical de Galicia”, “Inglés” o “Saberes labregos e agroecoloxía”.

Reservas

El plazo de inscripción se cerrará antes de la fecha estipulada si se cubren las vacantes disponibles, por lo que se recomienda a las personas interesadas realizar el trámite cuanto antes.

Para apuntarse será necesario ponerse en contacto con el municipio colaborador correspondiente.

